AKP, Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkardı

AKP'den bugün (8 Temmuz 2019) yaptığı açıklamayla istifa eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı.

Babacan, 14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan Ak kadro altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu.

Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan'ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı.

AKP hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı.