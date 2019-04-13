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"AKP kurucusu: İşte bu fotoğraf yüzünden kaybettik"

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir AKP kurucusunun kendisine muhalif olarak nitelendirilebilecek gazetelerin yer almadığı bir gazetelik fotoğrafı gönderdiğini söyledi. Zeyrek isim vermediği AKP kurucusunun "Bu fotoğraflar yüzünden seçimi kaybettik" dediğini a
"AKP kurucusu: İşte bu fotoğraf yüzünden kaybettik"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir AKP kurucusunun kendisine muhalif olarak nitelendirilebilecek gazetelerin yer almadığı bir gazetelik fotoğrafı gönderdiğini söyledi. Zeyrek isim vermediği AKP kurucusunun "Bu fotoğraflar yüzünden seçimi kaybettik" dediğini aktardı. 

Zeyrek'in bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

Bir AK Parti kurucusu ile telefonda konuşuyorduk. Havaalanında CIP bölümünde geciken uçağı bekliyormuş. Beni aramadan önce, karşıdaki ekranların ve gazeteliğin fotoğrafını çekip göndermiş. Dört ekrandan üçünde Ömer Çelik görünüyor. Dördüncü ekran da İngilizce yayın yapan bir kanal ve büyük ihtimalle Türkçe yapılan bir basın toplantısını vermiyor. Gazetelikte ise Türkiye'nin en çok satan gazetesi SÖZCÜ'nün yanı sıra, Cumhuriyet, Birgün, Yeniçağ gibi gazeteler yok.

“İşte bu fotoğraflar yüzünden kaybettik” dedi. Sonra şöyle devam etti:
“Bu kadar imkana, bu kadar tek sesliliğe rağmen kendimizi anlatamamışız. Demek ki anlattığımız hikayede bir sorun var.”

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