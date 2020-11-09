  • BIST 1.232
  • Altın 484,990
  • Dolar 8,0863
  • Euro 9,5660
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

»
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AKP Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından gözler MYK sonrasında yapılacak açıklamaya çevrildi.

Saat 19.00'da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in kameraların karşısına geçeceği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde istifasını Instagram hesabından açıklayan Berat Albayrak'la ilgili hükümet temsilcilerinden henüz resmî bir açıklama yapılmamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız09 Kasım 2020 Pazartesi 15:28
  • İzmir'deki Depremde Can Kaybı 115'e Yükseldi09 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
  • 1780 medya organından sadece 5’i Damat’ın istifasını verdi09 Kasım 2020 Pazartesi 14:21
  • KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Albayrak’ın istifası iktidar blokundaki çatlağın aileye kadar ulaştığını gösteriyor09 Kasım 2020 Pazartesi 13:00
  • Berat Albayrak'ın istifası dünya basınında: 'Çevresindekilerin de haberi yoktu'09 Kasım 2020 Pazartesi 12:59
  • Berat Albayrak'ın istifası sonrası Türk Lirası haftaya yüzde 3'ten fazla değer kazanarak başladı09 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
  • Davutoğlu: Bakan Albayrak'ın istifa metni ilkokul düzeyinde bir Türkçe ile yazılmış09 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
  • Bakan Albayrak'ın istifa kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılacak09 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
  • İstanbul’da Su Seviyesi Azalıyor! Hepatit A Ve Kolera Uyarısı09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29
  • Alaattin Çakıcı'dan Berat Albayrak Açıklaması!09 Kasım 2020 Pazartesi 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti