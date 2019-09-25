  • BIST 101.807
  • Altın 280,559
  • Dolar 5,6927
  • Euro 6,2634
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli ölüm

»
AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova, iddiaya göre Ünal'ın ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdi.
AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli ölüm

Kadirova’nın olaydan bir gün önce arkadaşına 'Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum' dediği öğrenildi.

AKP Milletvekili emekli general Şirin Ünal’ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova iddiaya göre dün sabah milletvekilinin tabancasıyla yaşamına son verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kadirova’nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla’ya “Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Milletvekili Ünal’ın evinde rahatsız olan eşine bakmak için 1 yıldır bulunan Nadira’nın yanı sıra ev işleriyle ilgilenen başka bir Özbek çalışan da bulunuyor.

Kadirova’nın intiharıyla ilgili yetkililer sessiz kalırken ağabeyi Muhammet Ali Kadirova şunları söyledi:

“Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48’de milletvekili Ünal’a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi’ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50’de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye’de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp’taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00’da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz.”

Kardeş Muhammet Ali Kadirova, olayla ilgili önemli şüpheleri bulunduğunu ve Adli Tıp’taki işlemlerin hızla yapıldığını ve kendilerine intiharla ilgili hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanal 7 ve Ülke TV’nin sahibi Beyaz Holding, son sekiz yılda İBB’den 1 milyar 123 milyon TL’lik ihale almış!23 Eylül 2019 Pazartesi 22:05
  • Otelciler federasyonu: Thomas Cook’un tasfiyesi 700 bin turist kaybına yol açabilir23 Eylül 2019 Pazartesi 18:46
  • 'Vesikalığı nasıl çektirmek istersiniz?' sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi23 Eylül 2019 Pazartesi 17:16
  • Piar: Babacan’ın yüzde 8-9 civarı bir oy alacağı görülüyor23 Eylül 2019 Pazartesi 16:52
  • 'Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AKP'yi terk edecek'23 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
  • Hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu23 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
  • Avukat Karaman: Demirtaş şüphelisi olmadığı bir soruşturmadan tutuklandı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
  • Erdoğan ABD'de Yahudi heyeti kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
  • KKTC merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük baskın! Paralar saya saya bitmedi23 Eylül 2019 Pazartesi 08:28
  • Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu22 Eylül 2019 Pazar 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti