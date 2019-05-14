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"AKP milletvekili Yeneroğlu, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair yazıyı yetkililere verdi"

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"AKP milletvekili Yeneroğlu, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair yazıyı yetkililere verdi"
"AKP milletvekili Yeneroğlu, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair yazıyı yetkililere verdi"

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri sonrası partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair yazıyı yetkililere verdiğini söyledi.

Fırat, "İstifayı verdi" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan'ın "Partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetiminden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlayamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir" ifadesini hatırlattı.

Fırat Yeneroğlu'nun şu ifadeleri aynen aktardı:

"Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim. Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum."

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