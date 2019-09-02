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AKP MYK'dan 'Ahmet Davutoğlu ve ekibindeki isimlere ihraç' kararı!

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Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın da AKP'den kesin ihracı istendi
AKP MYK'dan 'Ahmet Davutoğlu ve ekibindeki isimlere ihraç' kararı!

AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından ihraç kararları geldi. Ahmet DavutoğluAyhan Sefer ÜstünSelçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AKP'den kesin ihracı istendi.

Yeni parti kurma çalışmalara sürdüren eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinden 3 kişi AKP'den ihraç ediliyor. Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı son dönemde AKP'ye karşı yaptıkları muhalif çıkışlarla gündeme gelmişti.

AKP'den yapılan açıklama şöyle denildi: "Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Erdoğan, ihraç mesajı vermişti

Geçtiğimiz gün Konya'da partisinin düzenlediği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ihraç sinyalini vermişti. Erdoğan, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu yeni parti sinyali vermişti

Ahmet Davutoğlu, kurulması gündemde olan yeni partiye ilişkin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir yol yeni bir partiye yönelir mi, yönelir" demişti.

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