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AKP seçim çalışmaları için 2 şirketle görüşüyor: “2023 seçimleri bir yol ayrımı ve kırılma noktası, tüm imkânlar zorlanacak”

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AKP, seçimler için iki yeni şirketle görüşmeler yürütüyor. 2023 seçimleri ‘bir yol ayrımı ve kırılma noktası’ olarak görülüyor. Sorunlu alanlarda bütün imkânlar zorlanacak.
AKP seçim çalışmaları için 2 şirketle görüşüyor: “2023 seçimleri bir yol ayrımı ve kırılma noktası, tüm imkânlar zorlanacak”

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, seçim hazırlıkları konusunda şirket yöneticilerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bir sunum yaptıkları öğrenildi.Sunumlarda seçim sürecinin nasıl yürütüleceği, hangi başlıkların ön plana çıkarılacağı ve özellikle ekonomi konusunda toplumdaki algının nasıl yönetileceği konusunda fikirler gündeme geldi. 

AKP yönetimi ve Erdoğan, 2023 seçimlerini ‘bir yol ayrımı ve kırılma noktası’ olarak görüyor, seçime gidecek süreçte geniş toplum kesimlerinin taleplerini karşılama noktasında önemli adımlar atmayı planlıyor. Sahadan gelen raporlarda da hayat pahalılığı konusunda atılacak adımlar öne çıkarılıyor. AKP kurmayları, kendilerine oy verenlerin yüzde 70’ten fazlasının dar gelirliler olduğuna dikkat çekerek 2022 yılı sonundan itibaren asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, emekli maaşları gibi sıkıntılı alanlar konusunda bütün imkânların zorlanacağını dile getiriyor.

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