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AKP, seçim siteminde değişikliğe hazırlanıyor

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"Seçmen, sürekli yaşadığı şehrin imkânlarından faydalanıp, seçim zamanı gidip başka yerde oy veriyor"
AKP, seçim siteminde değişikliğe hazırlanıyor

AKP, İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan tablodan yola çıkarak, özellikle sandık kurullarının oluşumunda yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklere karşı, seçim mevzuatında değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; AKP’nin seçim hukuku konusundaki uzman milletvekillerinin üzerinde çalıştığı düzenlemeler kapsamında seçim mevzuatında radikal denebilecek adımlar atılacak.

 

"Seçmen sürekli yaşadığı şehrin imkânlarından faydalanıp..."

AKP’nin yaptığı hazırlığa göre, özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getirilmesi hedefleniyor. İddiaya göre; 31 Mart seçimleri öncesinde, İstanbul’daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı. AKP kurmayları, yer değiştiren seçmenlerin büyük bölümünün kendi seçmeni olduğunu tespit etmişti. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakillerini sınırlandırılacağını belirten AKP kaynakları, “Örneğin, seçimlere 6 ay veya belli bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi önlenebilir. Seçmen, sürekli yaşadığı şehrin imkânlarından faydalanıp, seçim zamanı gidip başka yerde oy veriyor. Böyle bir şey olmamalı” değerlendirmesini yaptı.

AKP kurmaylarının iddiası: Sandık kuruları listesi siyasi partilere verilmiyor

AKP’nin yaptığı hazırlık kapsamındaki en önemli değişiklik ise sandık kurullarıyla ilgili olacak. İstanbul seçimlerinde, sandık kurullarında 20 bine yakın memur olmayan üye tespit edilmişti. Ancak bu kişilerin YSK talimatıyla sandık başına getirilen özel banka memurları olduğu ortaya çıkmıştı.

AKP kurmayları, “Sandık kurullarının kimlerden oluştuğuna yönelik liste siyasi partilere verilmiyor. Ama YSK’nın seçim takviminde sandık kurullarına itiraz süreci bulunuyor. Bilmediğimiz bir listeye nasıl itiraz edeceğiz? Yapılacak düzenleme ile sandık kurullarının listesinin siyasi partilere verilmesinin önü açılması gerekiyor” iddiasında bulundu.

AKP, 31 Mart seçimleri öncesinde ve İstanbul seçimleri ile ilgili yaşanan tartışmalardan sonra il-ilçe seçim kurullarının yanı sıra, YSK’dan sandık kurullarının listesini talep etmiş, ancak bu talebine olumlu cevap alamadığını iddia etmişti. AKP kurmayları, “Sandık kurulu listeleri bize verilmediği için İstanbul’daki 31 bin 280 sandığa ait tutanakların altındaki imzaları tek tek tespit edip, kurulların kimlerden oluştuğuna ancak böyle ulaşabildik. 20 bine yakın sandık kurulu üyesinin kanuna aykırı olarak görevlendirildiğini de bu yolla tespit ettik” hatırlatması yaptı.

Tek zarf uygulaması kalkacak

İlk defa bu seçimlerde uygulanan tek zarf ilkesinin de seçmenin kafasını karıştırdığını öne süren AKP kurmayları, yapılacak değişiklikle tüm pusulaların aynı zarf ve aynı sandıkta kullanılması uygulamasından vazgeçileceğini dile getirdi. Bu kapsamda, yerel seçimlerde dört ayrı pusulanın (belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık) dört ayrı zarfta ve dört ayrı sandıkta kullanılması için düzenleme yapılacak. AKP kurmayları, İstanbul’da geçersiz oyların büyük bölümünün ‘Tek zarf’ ilkesinden kaynaklandığını tespit ettiklerini ileri sürdü.

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