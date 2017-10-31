AKP Sözcü: "Erdoğan, demokratik hakkıyla belediye başkanlarını istifaya çağırdı"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarını 'demokratik hakkıyla istifaya çağırdığını' söyledi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ünal, Erdoğan'ın "İstifa etmezlerse bedelini ağır öderler" dediği belediye başkanları için şunları söyledi:

"Siyasi riskin olduğu yerde keyfi uygulamalar olmaz. AK Parti değişimin siyasi riskini alarak, kendisini 2019'a hazırlıyor. Dolayısıyla bu süreçte Cumhurbaşkanımız istifaya çağırma hakkını kullandı."

Ünal, Erdoğan'ın belediye başkanlarını istifaya çağırmasını da 'demokratik hak' olarak niteledi.

'TEHDİT VEYA ŞANTAJ DİLİ KULLANMADIK'

Erdoğan'ın işaretiyle Balıkesir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğurun "Tehdit edildim" açıklamasıyla ilgili konuşan Ünal, "En ufak bir tehdit ya da onlara dönük şantaj dili kullanmadık. Bazı haddini bilmezlerin sayın Edip Uğur'a dönük bir hadsizliği olmuşsa bu konuda hakkını araması, bu kişilere karşı varsa hukuki yollara başvurması gerekiyor" dedi.

YENİ İSTİFALARIN İSTENEBİLECEĞİ İŞARETİ

Ünal, yerel yönetimlerde yeni istifa taleplerinin olup olmayacağına dair bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Şu an itibarıyla biz daha çok kongrelerimize odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerimiz şu an itibarıyla tamamlandı ama bundan sonra yeni değerlendirmeler olmayacağı anlamına gelmiyor."

'KILIÇDAROĞLU, O ÇUKUR DİLİNLE…'

Ünal, bugün grup toplantısında Erdoğan'a yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da şu ifadelerle cevap verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bugün kullandığın o çukur dilinle, söyleminle ve üslubunla ne kadar konuşursan konuş, Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve o çirkin söylemi sana iade ediyoruz. AK Parti'ye karşı kullandığın o çirkin dili ve söylemi bin kere sana iade ediyoruz. Biz sükunetimizi bozmadan, asla tahrik olmadan, gündemimizi ve Türkiye'ye dair hayallerimizi muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama sen, Türkiye düşmanı güçlerle iş birliği yapmış siyasi bir aparat olarak siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın."