 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.143
  • Altın 155,137
  • Dolar 3,7957
  • Euro 4,4251
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

AKP Sözcü: "Erdoğan, demokratik hakkıyla belediye başkanlarını istifaya çağırdı"

»
AKP Sözcü: "Erdoğan, demokratik hakkıyla belediye başkanlarını istifaya çağırdı"
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarını 'demokratik hakkıyla istifaya çağırdığını' söyledi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ünal, Erdoğan'ın "İstifa etmezlerse bedelini ağır öderler" dediği belediye başkanları için şunları söyledi:

"Siyasi riskin olduğu yerde keyfi uygulamalar olmaz. AK Parti değişimin siyasi riskini alarak, kendisini 2019'a hazırlıyor. Dolayısıyla bu süreçte Cumhurbaşkanımız istifaya çağırma hakkını kullandı."

Ünal, Erdoğan'ın belediye başkanlarını istifaya çağırmasını da 'demokratik hak' olarak niteledi.

'TEHDİT VEYA ŞANTAJ DİLİ KULLANMADIK'

Erdoğan'ın işaretiyle Balıkesir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğurun "Tehdit edildim" açıklamasıyla ilgili konuşan Ünal, "En ufak bir tehdit ya da onlara dönük şantaj dili kullanmadık. Bazı haddini bilmezlerin sayın Edip Uğur'a dönük bir hadsizliği olmuşsa bu konuda hakkını araması, bu kişilere karşı varsa hukuki yollara başvurması gerekiyor" dedi.

YENİ İSTİFALARIN İSTENEBİLECEĞİ İŞARETİ

Ünal, yerel yönetimlerde yeni istifa taleplerinin olup olmayacağına dair bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Şu an itibarıyla biz daha çok kongrelerimize odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerimiz şu an itibarıyla tamamlandı ama bundan sonra yeni değerlendirmeler olmayacağı anlamına gelmiyor."

'KILIÇDAROĞLU, O ÇUKUR DİLİNLE…'

Ünal, bugün grup toplantısında Erdoğan'a yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da şu ifadelerle cevap verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bugün kullandığın o çukur dilinle, söyleminle ve üslubunla ne kadar konuşursan konuş, Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve o çirkin söylemi sana iade ediyoruz. AK Parti'ye karşı kullandığın o çirkin dili ve söylemi bin kere sana iade ediyoruz. Biz sükunetimizi bozmadan, asla tahrik olmadan, gündemimizi ve Türkiye'ye dair hayallerimizi muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama sen, Türkiye düşmanı güçlerle iş birliği yapmış siyasi bir aparat olarak siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özgür Gündem davasında iki tahliye31 Ekim 2017 Salı 15:16
  • Zara ürünlerinde 'isyanın etiketi'31 Ekim 2017 Salı 09:25
  • Akşener'in partisi 'İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anketi ortaya çıktı31 Ekim 2017 Salı 09:21
  • Balıkesir Belediye Başkanı Uğur istifa etti30 Ekim 2017 Pazartesi 16:46
  • Erdoğan: Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak30 Ekim 2017 Pazartesi 14:37
  • CHP, 'Suriye'ye Türkiye üzerinden silah gönderildi' açıklamasını sordu30 Ekim 2017 Pazartesi 12:42
  • 'Demir İpek Yolu' açılıyor30 Ekim 2017 Pazartesi 12:39
  • Gülen'in kod adı ortaya çıktı30 Ekim 2017 Pazartesi 10:55
  • Çavuşoğlu'dan Barzani açıklaması: Kararı kendisi verir29 Ekim 2017 Pazar 16:50
  • İstanbul, İzmir ve Erzurum'da IŞİD operasyonu29 Ekim 2017 Pazar 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti