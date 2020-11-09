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AKP sözcüsü Çelik açıklama yapıyor

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AKP sözcüsü Çelik açıklama yapıyor
AKP sözcüsü Çelik açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini taşıyan açıklama eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrasında AKP yönetiminden ilk açıklama 24 saat sonra geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu'ndan sonra Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır annelerine bir kere daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşmalarıyla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Türkiye bu büyük acının yaralarını sağlamaya devam ediyor. Devlet bütün imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren depremin acılarını sarmak için seferber oldu. Çok sayıda birim koordinasyon içinde İzmirimizi bu afetten, oluşan yaraları bir an evvel sarma konusunda beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin fedakârlıkla çalıştıklarını hep beraber gördük.

Hiçbir kelimenin yetmeyeceği kadar büyük fedakarlık, hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının görülmesi için çok çeşitli birimler devreye girdiler. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 13 milyon lira kaynak aktarıldı."

Berat Albayrak açıklaması

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