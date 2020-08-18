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AKP Sözcüsü Çelik: Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKP Sözcüsü Çelik: Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in gündemdeki konulara ilişkin öne çıkan açıklamaları şöyle:

 

İstanbul Sözleşmesi:

"Kadını korurken aile kurumunu da güçlendirmek istiyoruz"

"Arkadaşlarımızın sözleşmeye dair çalışmaları sürüyor, hazırladıkları rapor cumhurbaşkanımıza verildiğinde Sözleşme'den çıkılıp çıkılmayacağına dair karar verilecektir"

 

İsrail-BAE anlaşması:

"Anlaşma hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil"

 

Doğu Akdeniz:

"Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor."

"İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok

 

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri:

"Yaptığı açıklama diplomatik nezaketten çok uzak. Sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip seçim diyor. Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor. Kendisi de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullanıyor."

"Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur."

"Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz."

"Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."

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