AKP Sözcüsü Çelik: Bölgedeki rejim unsurları artık bizim için doğrudan hedeftir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye rejiminin açık bir şekilde koordine edilmesine karşın, TSKunsurlarına kasten saldırdığını" söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye rejiminin açık bir şekilde koordine edilmesine karşın, TSKunsurlarına kasten saldırdığını" söyledi.

Bunun "İdlib Mutabakatı'nın ihlali anlamına geldiğini" belirten Çelik, "Karşılığında da TSK unsurlarımız da rejim unsurlarını hedef aldı ve imha etti." dedi.

CNN Türk canlı yayınında "Bu saldırıya cevap verdik ve devamı da gelecektir." diyen Çelik, "Mutabakatın ihlal edilmesi bölgedeki rejim hedeflerinin doğrudan hedef haline gelmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.