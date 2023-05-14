AKP Sözcüsü Çelik; İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamasını "vahim" buldu: Biz öndeyiz, buna rağmen sonuç ilan etmiyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları konusunda algı yaratmaya çalıştığını söyleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gecenin sonunda Cumhurbaşkanı ilan edileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamasını "vahim" bulduğunu söylerken, "Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Verilerde kendi kanallarına baksınlar, Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen sonuç ilan etmiyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine saygılıyız" diye konuştu.

Çelik, yapılması gerekenin beklemek olduğunu, oy sayım sürecinin devam ettiğini söyledi.