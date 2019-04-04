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AKP Sözcüsü Çelik: İstanbul'daki itiraz süreçlerinde binde iki oranında farkı unutmamak gerekir

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"YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir"
AKP Sözcüsü Çelik: İstanbul'daki itiraz süreçlerinde binde iki oranında farkı unutmamak gerekir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’da itiraz süreci devam ederken, son duruma ilişkin açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.

Başkan Trump'ın seçildiği seçim süreci halen Rusya'nın müdahalesi var mı yok mu gibi halen sıcak gündem olan yargı süreçlerinin parçasıdır. Bir başka ülkenin adli süreçlerle ilgili yargıda bulunurken hukuk mevzuatını göz önünde tutması, kendi ülkelerinde gerçekleşen hususlarla değerlendirmelerinde fayda vardır.

Her konuda konuşan CHP sözcülerin dışarıdan yöneltilen Türkiye'nin seçim kapasitesine ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Avrupa Konseyi'nin kendi görev alanlarına girmeyen konularda birtakım açıklamalar eleştirilere tabi olmuştu. Avrupa Konseyi yetkililerine şunu söylemek isterim, bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz yardımı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ayrıca iktidar partisi olarak bizlere başvurulduğunda her türlü bilgiyi veriyoruz. YSK görevini yerine getirilmelidir şeklinde otoritelere çağrıda bulunuyorlar. Ya çok çalıştıklarını göstermek için ya da tipik alışkanlıkları kendilerinin kafasında Avrupa'nı dışına çıkınca standart açıklamaları yapıyorlar.

Demokratik devletlerde seçim süreçlerinin yöneticisi hukuk kurallarıdır.

İstanbul'daki itiraz süreçlerinde binde iki oranında farkı unutmamak gerekir.

Dünyada hiçbir yerde bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı göremezsiniz. Sizlere sağladığımız bilgi verme mekanizmaları hiçbir yerde bu kadar güçlü ortaya konmuyor.

Hiçbir yabancı devlet Türkiye'deki seçim sürecinin meşruiyetinin kaynağı değildir.

YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir.

Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz. 

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