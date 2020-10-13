AKP Sözcüsü Çelik: Maraş, Kıbrıs Türklerine aittir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin yeniden açılması hakkında konuştu.

Herhangi bir şekilde mağduriyete yol açılmadığını ifade eden Çelik, "KKTC’yi destekliyoruz, çok doğru bir karar vermişlerdir. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Herhangi bir kimsenin müdahale hakkı söz konusu olamaz" dedi.

elik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Erken seçim tartışması

Quote Message: Seçimler zamanında yapılacaktır. Cumhur ittifakı açısından erken seçim gündemde değildir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Seçim demek siyasetçinin enerjisini başka bir alana kaydırması demek. Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de böyle bir mücadele verilirken neyi akamete uğratmak olduğunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum Seçimler zamanında yapılacaktır. Cumhur ittifakı açısından erken seçim gündemde değildir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Seçim demek siyasetçinin enerjisini başka bir alana kaydırması demek. Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de böyle bir mücadele verilirken neyi akamete uğratmak olduğunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı istikşafi görüşmelerin kesilmesi ile ilgili sözleri

Quote Message: İstikşafi görüşmeler Yunanistan istediği için durdu. Müzakere masasından kaçmak için bu bahaneleri üretiyor. Yunanistan’ın milli günümüzde tatbikat düzenlemesinin ne kadar provokataif olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Mavi vatanda verilecek bir damla suyumuz söz konusu değildir. Müzakere istenmiyorsa tavizsiz şekilde mücadele edeceğiz. İstikşafi görüşmeler Yunanistan istediği için durdu. Müzakere masasından kaçmak için bu bahaneleri üretiyor. Yunanistan’ın milli günümüzde tatbikat düzenlemesinin ne kadar provokataif olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Mavi vatanda verilecek bir damla suyumuz söz konusu değildir. Müzakere istenmiyorsa tavizsiz şekilde mücadele edeceğiz.

Oruç Reis ile ilgili dış tepkiler

Quote Message: Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kendi kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine bağlıdır. Ama müzakerenin değerini bilmeyen, KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan bir güç varsa sahada cevap verecek kudrete sahibiz. Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kendi kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine bağlıdır. Ama müzakerenin değerini bilmeyen, KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan bir güç varsa sahada cevap verecek kudrete sahibiz.

Ermenistan - Azerbaycan çatışması

Quote Message: Çifte standart var. Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalcı olan Ermenistan’dır. Minsk grubu Azerbaycan ve ermenistan’ı eşit iki kefeye koymaya çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. uluslararası hukuk açıkça ihlal eden Ermenistan’dır. Aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyoruz. Nasıl ve ne şekilde istiyorlarsa Türkiye yanlarında olacaktır. Çifte standart var. Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalcı olan Ermenistan’dır. Minsk grubu Azerbaycan ve ermenistan’ı eşit iki kefeye koymaya çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. uluslararası hukuk açıkça ihlal eden Ermenistan’dır. Aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyoruz. Nasıl ve ne şekilde istiyorlarsa Türkiye yanlarında olacaktır.

Hatay'daki yangın

Quote Message: PKK’lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır. PKK’lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.

"Erdoğan, Şırnak il kongresine gidecek"