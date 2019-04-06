AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok

Çelik'in açıklamalarından satır başları şunlar:
YSK dünyadaki pek çok kuruma örnek gösterilebilecek bir kurum. YSK'nın görevini tam olarak yapması demokrasimizin gücünü gösterir. YSK son derece donanımlıdır. Bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıldığını görüyoruz. Her seçimde itirazlar olur. Türkiye seçimi güçlü bir şekilde yapılabilen bir ülke... YSK'nın kapasitesine biz güveniyoruz."
YSK dünyadaki pek çok kuruma örnek gösterilebilecek bir kurum. YSK'nın görevini tam olarak yapması demokrasimizin gücünü gösterir. YSK son derece donanımlıdır. Bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıldığını görüyoruz. Her seçimde itirazlar olur. Türkiye seçimi güçlü bir şekilde yapılabilen bir ülke... YSK'nın kapasitesine biz güveniyoruz."
CHP 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak' diyor. Böyle bir teze sahipsen sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun? Bırakın sayım yapılsın. Her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, hiç kimse kaybetmez."
CHP 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak' diyor. Böyle bir teze sahipsen sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun? Bırakın sayım yapılsın. Her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, hiç kimse kaybetmez."
Mazbata sürecini 'Sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok Önemli olan vatandaşın iradesidir." from Ömer Çelik AKP Sözcüsü
Mazbata sürecini 'Sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok Önemli olan vatandaşın iradesidir."
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