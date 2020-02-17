AKP sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye mutabakatı ihlal etmiyor

Quote Message: (Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı (Soçi Mutabakatı'nı) ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır." from Ömer Çelik AKP sözcüsü
(Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı (Soçi Mutabakatı'nı) ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır."
Quote Message: 30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir." from Ömer Çelik AKP sözcüsü
30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir."
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