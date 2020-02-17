AKP sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye mutabakatı ihlal etmiyor

Quote Message: (Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı (Soçi Mutabakatı'nı) ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır." from Ömer Çelik AKP sözcüsü

(Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı (Soçi Mutabakatı'nı) ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır."

Ömer Çelik AKP sözcüsü