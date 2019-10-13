AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'ya "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek" yakışmaz

İşte o açıklama;
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 13, 2019
Sn Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sn Akıncı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 13, 2019
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