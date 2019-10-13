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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'ya "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek" yakışmaz

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'ya "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek" yakışmaz
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'ya "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek" yakışmaz

İşte o açıklama;

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

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