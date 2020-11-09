AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini taşıyan açıklama eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrasında AKP yönetiminden ilk açıklama 24 saat sonra geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu'ndan sonra Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"MYK gündeminde Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu vardı. Mali ve İdari işler başkanlığımızın sunumu vardı. İç ve dış konularla ilgili gündemdeki maddeler var. TBMM Grubundaki çalışmalar değerlendirildi. En son Cumhurbaşkanımız hafta sonu kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Bu hafta içerisinde en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgaden kurtarılmasıdır. Şimdiye kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba işgalden kurtarılmıştır. Bu bölgeler Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları hukuka aykırı biçimde işgl etmişti. Şimdi Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor.

ALBAYRAK AÇIKLAMASI

''Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz bu konu MYK'nın gündemi değil. Takdir Cumhurbaşkanımızındır. ''

"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır."