AKP Sözcüsü Ünal: Almanya ile sorun istemiyoruz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Almanya ile ilişkilerde normalleşme sürecinin başladığını belirtti. Ünal, Almanya'da seçim kampanyasının Erdoğan üzerinden yürütüldüğünü ve bu durumun Almanya için sonuç getirmediğini ifade etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal perşembe günü yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başladığınıi" ifade etti. Yabancı basın mensuplarına konuşan Ünal, "Almanya ile sorun yaşamak istemiyoruz" dedi.

İstanbul'da yabancı haber ajanslarının muhabirleriyle bir araya gelen Ünal, Almanya'daki genel seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim kampanyalarını Erdoğan ve Türkiye üzerinden yürüttüklerini ve bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, "Şimdi bakın ne oldu? Almanya'da şu anda hükümet kurulamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez faşistler parlamentoya girdi" dedi.

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, İncirlik krizi, referandum etkinliklerinin Almanya'da iptal edilmesi, Alman yetkililere yönelik yapılan Nazi benzetmesi ve Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yaptığı seçimleri boykot çağrısı gibi gelişmeler nedeniyle gerilmişti. Temmuz ayında Büyükada'da tutuklanan insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in serbest bırakılması, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için ilk adım olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak Berlin'in Ankara'ya yönelik eleştirileri sürüyor. Federal hükümet Türkiye'de uzun süredir tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmalarını talep ediyor.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel 27 Şubat'tan bu yana hakkında iddianame olmadan "terör propagandası" ve "halkı kışkırtma" suçlamasıyla, Etkin haber ajansı için çalışan Meşale Tolu da 6 Mayıs'tan bu yana "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.