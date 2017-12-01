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AKP Sözcüsü Ünal: Dağıtılan dekontlar fotokopi

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AKP Sözcüsü Ünal: Dağıtılan dekontlar fotokopi
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamasında, CHP tarafından basın mensuplarına dağıtılan dekontlarla ilgili iddialara da cevap verdi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamasının önemli kısımları şöyle:

UYUM YASALARI

Mahir Ünal, "Uyum yasaları konusunda uzunca zamandan beri, TBMM'de AK Parti grubundan ve diğer uzmanlardan oluşan heyet çalışmalarını sürdürmekteydi. Çalışmaların neticesinde bugün sayın Genel Başkanımızla yapılan çalışmaların istişaresini yapacağız. Daha önce de açıkladığımız gibi seçim ittifakı teknik bir konu, henüz konuşmak için erken. 15 Temmuz'dan sonra zaten yerli ve milli unsurlarla doğal bir ittifakımız var. MHP de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesi. Bunlar partinin yetkili kurullarında konuşulur değerlendirilir. Bugünkü ana gündem, 2019 seçimlerine giderken yeni hükümet sistemi ile ilgili mevcut sistemin uyumlu hale getirilmesi açısından yapılan bütün değerlendirmeler. Bugün de istişarelerimizi yaptıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

SARRAF DAVASI

17-25 Aralık'ta başaramadıklarını şimdi yapmaya çalışıyorlar. Amerikan yargısı üzerinden Türkiye'de bir hukuk işletilecekse biz bunu kabul etmiyoruz. 17-25 Aralık'ı yeniden dünyanın gündemine yeniden sunulmasını istemiyoruz.

CHP'NİN SUNDUĞU BELGELER

Bugün yapılan açıklama sapla samanı karıştırır mahiyette. Diyorsunuz ki, off shore cennetlerine para gönderdiği gibi tuhaf iddialar ortaya atıyorsunuz. Bu iddiayı ispat için sunduğunuz belgeler, bunu ispat eder nitelikte belgeler değil. Kaldı ki bu belgelerin de mahiyetini bilmiyoruz. Bu belgelerin niteliği, içeriği bizim tarafımızdan bilinmediği sürece ve iddianın ispatını da içermediği sürece bizim nezdimizde sahte olduğunu ifade ettik.

Dağıtılan dekontlar fotokopi. Fotokopi üzerinden mi konuşacağız. Orjinallerini mahkemeye sunsunlar. Bundan sonraki süreçte yargı karar verecek. İtham altında bıraktıkları kişiler zaten yargıya başvurmuş durumdalar. Cumhurbaşkanımız yeniden bir dava daha açıyor. Bu mesele Türkiye'nin yada TBMM'nin gündeminde değil mahkemede konuşulacaktır. Siyasetin gündemini meşgul etmek ve rehin almaktan vazgeçmelidir.

İL BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASI

İl başkanlarımızla ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Teşkilat işleri başkanlığımız 6 aydan beri değerlendirmelerini sürdürüyor. Şuana kadar görev değişimi olan bir çok il başkanlığımız oldu.

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