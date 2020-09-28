AKP tam saha preste! Reklam ekibi Kıbrıs'a geldi, karantinaya da girmediler!
15 kişilik AK Parti reklam heyetinin, adını "Pandemi Hastanesinin" reklam filmi çekilecek konulan proje için adaya geldiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala gerçekleşen bu ziyaretin nedeni heyeti görenler arasında merak konusu olmaya devam ediyor.
15 kişilik AKP kampanya ekibinin Girne bölgesinde bir otelde kaldığı öğrenilirken, yurtdışından ülkeye girişlerde, -resmi görevlilere karantina koşulu yok - kuralı uygulanarak ekibin ülkeye karantinasız girdiği de öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
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