Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Araştırma 24-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1860 kişiyle telefonla mülakat yöntemiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin yüzde 28.4 ile birinci, AKP'nin yüzde 26.3 ile ikinci sırada görüldüğü anket sonucuna göre HDP yüzde 12.9'la üçüncü, İYİ Parti yüzde 12.4'le dördüncü sırada.

"AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti"; Avrasya Araştırma, son seçim anketini yayımladı