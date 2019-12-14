AKP üye kaybetmeye devam ediyor; 4 ayda 114 bin kişi partiden ayrıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partiden istifası sonrası AKP'nin üye kaybı devam ediyor

Eylül-Kasım ayları arası 57 bin kişinin ayrıldığı AKP'nin üye sayısı, son 4 ayda 114 binlik bir düşüş gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti ise 4 ayda 30 binden fazla yeni üye kazandı.

Davutoğlu kurduğu "Gelecek Partisi"nin programını kamuoyuyla paylaşırken Babacan'ın partisi için geri sayım başladı. Türkiye siyasetinin AKP'den kopuşlarla 2 yeni siyasi partiye hazırlandığı aylar, AKP'nin en çok üye kaybettiği dönem olarak kayıtlara geçti.

Açık ara en çok üyesi bulunan siyasi parti olan AKP'nin üye kaybı gelen istifalarla istikrarlı şekilde sürdü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 1 Temmuz-6 Eylül arası 56 bin 260 üyeden olan AKP'den 6 Eylül-22 Kasım arası 57 bin 856 üye ayrıldı.

Meclis partileri arasında üye sayısı azalan yalnızca AKP olmadı. Halkların Demokratik Partisi de 782 üye kaybetti.