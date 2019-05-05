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AKP: YSK’ya ek dilekçe vereceğiz

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AKP'nin 'KHK'lı seçmen' başvurusu reddedilmişti
AKP: YSK’ya ek dilekçe vereceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin oy kullanma hakkının ellerinden alınamayacağına dair kararına rağmen kuruma ek dilekçe vereceklerini söyledi.

Yavuz, “KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz” dedi.

AKP, Türkiye genelinde 130 binin üzerinde kişinin darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile ihraç edilmesine rağmen sadece İstanbul’da bu kişilerin oy kullanmasına yönelik itiraz yapmıştı. Ancak YSK, 23 Nisan’da AKP’nin söz konusu itirazını reddetmişti. 24 Haziran’da yapılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’nin KHK’lılarla ilgili bir itirazı olmamıştı.

AKP’nin tek savı kaldı:  AKP, şimdi iptal başvurusunun dışarıdan atanan sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili bölümüne güveniyor. AKP yetkilileri, 2017’de yapılan yasa değişikliğiyle birlikte getirilen ‘kamu görevlisi’ olma zorunluluğuna karşın 31 bin sandık kurulu başkanından 6 bin 500’ü ile 13 bin sandık kurulu üyesinin dışarıdan atandığı, bu isimler arasında parti üyeleri ve banka çalışanlarının olduğunu savunuyor. Yasada sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından belirleneceği hükmü yer alıyor, ancak sandık kurulunun memur üyesinin kamudan karşılanamaması durumunda dışarıdan belirlenmesine olanak tanınıyor. Parti içinde, YSK’nın sandık kurulu başkanlarıyla ilgili itirazını kabul edebileceği, ancak burada da 6 bin 500 sandık kurulu başkanının görev yaptığı sandıklarda Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkını kapatabilecek rakama bakılacağı görüşü dile getiriliyor. 

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