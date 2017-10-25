"AKP'de 22 il başkanının değişimi söz konusu"

AK Parti'de devam eden istifa sürecine ilişkin katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "22 il başkanının değişimi söz konusu" dedi.

Açıklamasında istifaların yeni bir başlangıç olabileceğini ifade eden Çalık, istifa eden belediye başkanları için "Partimizde alınan kararları yerine getirmişlerdir. Bunların siyasi, hukuk, sosyal olarak sorunları varsa gereği yerine getirilecektir. Bizim aldığımız kararlar neticesindeki istifaların kabulü bizim için yeniden bir yenilenme hareketidir" dedi.

'AK PARTİ VEDA DEĞİL, VEFA PARTİSİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olmasıyla birlikte partideki yenileşme hareketine hız verildiğini kaydeden Çalık, "Partinin yönetim kademesinde MKYK başta olmak üzere, teşkilatlarımızda bugün 22 il başkanımızın değişimi söz konusu. Bunlara sadece yenilenme hareketi olarak bakmak lazım. AK Parti bir veda partisi değil, vefa partisidir. Yani istifa bir son değil, bir başlangıç olacaktır. Arkadaşlarımız da partimizden değil, belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir" diye belirtti.