AKP’de Binali Yıldırım sürprizi

AKP büyük kongresinde Genel Başkan Erdoğan, 75 kişilik MKYK'da 50 ismi çizdi. En önemli çizik de 2. adam Binali Yıldırım oldu. Genel Başkanvekili Yıldırım, listeye giremedi. Yıldırım 2002'den bu yana Ulaştırma Bakanı, Başbakan, TBMM Başkanı gibi birçok önemli görev üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da oldu ancak kaybetti.,

AKP'nin yeni MKYK'sına medyatik isimler Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mücahit Birinci de giremedi. Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Mehmet Ali Zengin de liste dışı kaldı. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ile eski hakem Kuddusi Müftüoğlu da yeni listede yer aldı. Genel Başkan vekili Efkan Ala ile İstanbul seçiminde en çok tartışılan isim olamn Ali İhsan Yavuz tekrar listede yer aldı. Mevcut MKYK listesinden yüzde 66'sı ise liste dışında kaldı.

ÇİZİK YİYENLER

Kongre öncesinde MKYK'da olan 50 isim yeniden listeye alınmadı. Bu isimler şöyle:

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Külünk, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Tahir Akyürek, Tuğba Vural Çokal.

A TAKIMINDAN DÜŞENLER

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcılığı yapan Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli ve Mehmet Ali Zengin de liste dışı kaldı. AKP'nin kurucularından olan Canikli, Rabi Naz cinayetiyle anılıyor ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde kendisine bağlı TMSF'deki şirketlere akrabalarını yerleştirmesi, yakınlarının birçok skandala adının karışmasıyla hedef yapılıyordu.

Gazeteci ve eski milletvekili Şamil Tayyar, son dönemde FETÖ karşıtı açıklamaları ve Diyanet'e yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Metin Külünk, Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu ile lüks yaşamıyla gündeme gelen Mücahit Birinci de listeye giremedi. TBMM Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekili Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Cem Şahin, Derya Yanık, Haluk İpek, Murat Baybatur'un da MKYK'ya alınmadı.

20 YILLIK ÜYELİK BİTTİ

2003'te MKYK üyesi seçilen ve 2007'den itibaren 5 dönem milletvekilliği yapan Malatya eski Milletvekili Öznur Çalık da 20 yıl sonra MKYK listesine giremedi. TRT'de yayınlanan ‘'Can Veren Pervaneler'' adlı program ile dikkat çeken yazar Hayati İnanç da yeni MKYK'da yer aldı.

AKP'den geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapan Ahmet Arslan, Aziz Babuşçu, Erdoğan Özegen, Halil İbrahim Yıldız, İlyas Şeker, Sait Kirazoğlu, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Menderes Türel, Kasım Gülpınar, Önder Matlı, Nihat Zeybekçi, Orhan Karasayar, Şükrü Erdinç ise MKYK'ya giren yeni isimler oldu..