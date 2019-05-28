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AKP’de çekişme uç verirken: Erdoğan, Arınç, Aksu, Çelik ve Yakut’u ‘memuriyet’e aldı

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Bazı AKP kurucularının yeni bir siyasi oluşuma gittiği öne sürülürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin tanınmış dört kurucu ismine son iki günde bürokraside görev vermesi dikkat çekti.
AKP’de çekişme uç verirken: Erdoğan, Arınç, Aksu, Çelik ve Yakut’u ‘memuriyet’e aldı

AKP’nin kurucu kadrosunda bulunan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir süredir parti yönetimiyle ters düştüğü biliniyor. Beklenti, 23 Haziran seçimleri sonrası AKP içi muhalefetin sahaya çıkacağı yönünde. Parti yönetiminden tasfiye edilmiş eski isimlerin parti içi çekişmede nasıl saf tutacağı siyasi kulislerin bu günlerde en merak edilen konularından biri.

Ankara’da yeni siyasi pozisyonlar alınırken Erdoğan’dan da AKP’nin kurucu kadrosuna yönelik hamle geldi.

AKP’nin kurucularından eski TBMM başkanı Bülent Arınç dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurdu. Eski içişleri bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Eski TBMM başkan vekili Sadık Yakut da bankanın yönetim kurulu üyesi oldu.

Son haber ise AKP döneminde çalışma, tarım ve devlet bakanlığı görevinde bulunan Faruk Çelik’in Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirilmesi oldu.

Bu isimler 2015 seçimlerinde üç dönem kuralına takılınca milletvekili seçilememiş ve aktif siyasetten tasfiye olmuştu.

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