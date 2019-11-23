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AKP’de Davutoğlu istifaları sürüyor

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24. Dönem AKP Van milletvekili ve eski AKP Van İl Başkanı Mustafa Bilici partisinden istifa etti. Bilici, ihracı istenen ve AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini açıkladı.
AKP’de Davutoğlu istifaları sürüyor

24. Dönem AKP Van milletvekili ve eski AKP Van İl Başkanı Mustafa Bilici partisinden istifa etti. Bilici, ihracı istenen ve AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini açıkladı. Davutoğlu’nun yeni parti kurmak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden ardından pek çok isim siyasi parti üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

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