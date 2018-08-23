AKP'de 'Hamza Dağ' sıkıntısı: Erdoğan gereğini yapsın

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik kullandığı "hain" nitelemesi partide rahatsızlık yarattı. Edinilen bilgilere göre Dağ'ın düzeltme açıklaması yapması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da gereğinin yapılması istendi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre bazı MYK üyelerinin de hem Dağ’ı sözlerinden, hem de Dağ’ın sözlerinin Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal’ın açıklamasına yol açmasından rahatsızlığını dile getirdiği, sıkıntının AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklaması ile yumuşadığı ve konunun 29 Ağustos’taki MYK toplantısına bırakıldığı ifade edildi.

Dağ ne demişti?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ’ın, 19 Ağustos’ta partisinin İzmir il başkanlığındaki bayramlaşma programında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında adaylığı tartışması için, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” sözleri, parti içinde yankılanmaya devam ediyor. Dağ’ın tartışma yaratan konuşmasını yaptığı programda AKP’nin bazı İzmir milletvekilleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığına dikkat çekiliyor.

Tepkiler yükseldi

Dağ’ın sözlerinin ardından parti içinde de bir hareketlenmenin yaşandığı, Dağ’a yönelik tepkilerin yükselmeye başladığı belirtiliyor. Burada Dağ’ın, sözlerini düzeltecek yeni bir açıklama yapması veya gereğinin yapılmasının dile getirildiği aktarılıyor. Hem Dağ’ın sözleri, hem de bu sözlerin Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal’ın yanıtına yol açtığı gerekçesiyle tepki gösterildiği ifade ediliyor. Bazı MYK üyelerinin, Dağ’ın açıklaması üzerindeki rahatsızlıklarını bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettikleri belirtiliyor.

Oluşan rahatsızlık üzerine bir yandan Erdoğan’ın Dağ ile görüştüğü, diğer yandan da AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Dağ’ın sözleri ile ilgili, “Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan, aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır” açıklamasını yaptığı belirtiliyor.

Çelik’in açıklaması ile partideki rahatsızlığın 29 Ağustos’taki MYK toplantısına ertelendiği, söz konusu toplantıda tartışmanın gündeme geleceğine dikkat çekiliyor.

Hamza Dağ kimdir?

1980 doğumlu Dağ, siyasete AKP İzmir İl Gençlik Kolları başkanlığı ile başladı. İlk olarak 2011 seçimlerinde İzmir’den seçilerek TBMM’ye girdi. AKP iktidarlarının 10. yılında 2012 yılında yapılan kongrede parti MKYK’sinin yedek üyeliğine seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinin ardından MKYK’ye girdi. Dağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partiye yeniden üye olduktan sonraki ilk MYK listesinde yer aldı. Dağ, Melih Gökçek ve Kadir Topbaş gibi önemli belediye başkanlarının istifalarını “Birileri bunu anlayamıyor. İşte dava partisi olmanın, dava adamı olmanın göstergesidir bu” sözleri ile değerlendirmişti.