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AKP'de kılıçlar çekiliyor: "Erdoğan, Davutoğlu ve Gül'ün memleketlerine çıkarma yapacak"

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Erdoğan'ın bayram sonrası Konya ve Kayseri'ye çıkarma yapacağı iddia edildi. Mecut iller, Davutoğlu ile Gül'ün memleketleri...
AKP'de kılıçlar çekiliyor: "Erdoğan, Davutoğlu ve Gül'ün memleketlerine çıkarma yapacak"

AKP'de 'yeni parti' tartışmaları sürüyor. Partiden ayrılan Babacan ve Gül'ün kuracağı, Davutoğlu'nun ise kurmayı planladığı söylenen partilere ilişkin, Erdoğan tarafından karşı hamle yapılacağı iddia edldi.

Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te yayımlanan bugünkü yazısında, Erdoğan'ın bayram sonrası eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketlerine çıkarma yapacağını iddia etti. "Erdoğan yeni partilere karşı harakete geçiyor" diyen Selvi, Erdoğan'ın, Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacağını söyledi.

Selvi'nin, "Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Yeni parti kuracaklar artık gün saymaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda. Erdoğan, il başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak. Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor."

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