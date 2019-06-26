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'AKP'de kopuşlar başladı' iddiası

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'den kopuşların başladığını, yeni bir arayışın başladığını ileri sürdü.
'AKP'de kopuşlar başladı' iddiası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrasında AKP'deki tartışmaları değerlendirdi.

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuşan Karamollaoğlu, AKP'nin çözülmeye başladığını ileri sürdü.

"Benim geçmişte gördüğüm birçok arkadaşımız genel seçimlerden önce bu iş böyle gitmez, büyük bir kesim bunu söylüyor artık. Bunu söyleyen insanlar ister istemez bir arayışın içine giriyorlar. Ve bunu artık bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanının devam ettirebilme ihtimalini ben göremiyorum, bitti. Deniz bitti dememin sebebi bu. Çünkü bundan sonra ben problemleri çözebilecekleri kanaatinde de değilim. Bize büyük bir kısım gelecek. Ben samimi olarak inanıyorum. Ancak her şey zamanını bekliyor" diyen Karamollaoğlu, "Ümitlerini kestikleri zaman gelecekler. AK Parti’ye olan ümitler bir gün bitecek çünkü artık AK Parti’nin haksızlıkları, yanlışlıkları açık olarak görülmeye başlandı. Bunun için de kopuşlar başladı” ifadesini kullandı.

Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Karamollaoğlu ancak bu kişilerin adalet, liyakat, istişare olması, kul hakkına riayet etmenin önemsenmesi, yolsuzluk ve israf olmaması gibi prensipleri benimsemelerini beklediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın parti hazırlığı yaptığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine geçmişte Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiklerini söyledi ve kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

“Ne olur bilmiyorum. Şimdiden ileriye matuf çok büyük şeyler yapmak mümkün değil, yani tahminde bulunmak. Ancak şu bir gerçek, AK Parti çözülmeye başladı. Bu seçim bunu tescil etti. Önce seçmen çözülüyor, sonra seçilenler çözülmeye başlıyor. Şimdi AK Parti çözülmeye başlayıp gücünü özellikle İstanbul gibi bir yerde kaybedince bu bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Bu sefer siyasiler yeni arayışın içine giriyorlar, bu da tabii bir şey. Başta da milletvekilleri, teşkilat mensupları. Bir takım menfaatlerle bağlı tutulanlar hemen kopamaz, kopmaz. Niye? Menfaatle bağlı. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra o menfaatin devam edemeyeceğni artık gördüklerinde mecburen kopacaklar.”

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