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AKP’de yeni parti depremi! Art arda 89 istifa…

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AKP’de yeni parti depremi! Art arda 89 istifa…
AKP’de yeni parti depremi! Art arda 89 istifa…

Yerel seçimlerde büyük yara alan ve 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimini daha büyük bir farkla kaybetmesinin ardından kaos yaşanan AKP’de Ali Babacan’ın yeni parti kurmak için istifa etmesinin sonrasında AKP içinde başka istifaların gelmeye başlaması dikkat çekti.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin’in haberine göre; yerel seçimler sonrasında başlayan kriz eski bakan Ali Babacan’ın partiye yönelik eleştirilerde bulunarak istifa etmesiyle daha da derinleşti. Ali Babacan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma hazırlıkları ayrı ayrı devam ederken,  bir yandan da AKP Teşkilatlarından istifa haberleri geliyor.

Yerel seçimlerde yaşanan kayıpların nedenleri araştırılarak, çok sayıda il teşkilatının revize edilmesinin gündeme geldiği AKP’de Türkiye genelinde çok sayıda ilden Genel Merkeze istifa dilekçeleri yağıyor. İstifaların İstanbul Seçimlerinin kaybedilmesinin ardından yapılması ve yeni parti söylemlerinin arttığı dönemde gerçekleşmesi, yeni partiye geçiş sinyali olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP’TE 89 İSTİFA BİRDEN

AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde 2 ilçe belediyesinin kaybettiği Gaziantep’te ise 89 ismin partiden istifa etiği öne sürüldü. İstifa eden isimlerin yeni partiye kayıt için istifa ettikleri iddia edilirken, bir başka iddia daha gündeme geldi. Ali Babacan’ın yakınındaki bir ismin, kent genelinde yeni parti teşkilatlanması için AKP içerisindeki küskünlerle temaslar gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Önümüzdeki aylarda teşkilatlanmasını tamamlayarak kurulması beklenen yeni partiye katılmak için Türkiye genelinde AKP teşkilatlarında çok sayıda istifanın gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ PARTİ İHRAÇLARI DURDURDU

AKP’nin yerel seçimlerde aldığı yenilgi ve yeni parti çalışmalarının ortaya çıkması partideki ihraçları askıya aldırdığı belirtiliyor. İhraç talebiyle disipline sevk edilen birçok parti üyesi ile ilgili şimdilik bir işlem yapılmaması kararının alındığı belirtildi.

 

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