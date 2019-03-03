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AKP'deki tartışmaları yazan gazeteye erişim engeli

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Karara yapılan itirazın ardından gazete 6 gün sonra yeniden erişime açıldı
AKP'deki tartışmaları yazan gazeteye erişim engeli

stanbul Bakırköy'de AKP'li belediye meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaları haberleştiren yerel yayın yapan Bakırköy Gazetesi’nin internet sitesi erişime engellendi. Karara yapılan itirazın ardından gazete 6 gün sonra yeniden erişime açıldı.

AKP Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, www.bakirkoygazetesi.com’un 21-02-2019 tarihinde yayınlanan "Bakırköy AKP' de İsyan" haberinden şikâyetçi oldu.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimi Kadir Nozoğlu’nun ise sadece habere değil internet sitesinin tümüne erişimi engelli koydu. Karara itiraz edilmesi üzerine 6 gün sonra 27 Şubat’ta gazete yeniden erişime açıldı.

Yeniden erişime açılan gazete tarafından şu açıklama yapıldı:

“www.bakirkoygazetesi.com 21-02-2019 tarihindeki "Bakırköy AKP' de İsyan" haberini AKP  İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane' nin Sulh Ceza Mahkemesi'ne şikayeti üzerine 6 gün kapalı kalmasını sağlamıştır.

"21-02-2019 tarihinden bugüne siteye erişim Bakırköy 4.Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla engellenmiştir." yazısıyla karşılaştılar.

İtirazımız üzerine bugün (27.02.2018) tarihinde sitemiz tekrar aktif hale gelmiştir.

Bu engelin nedeni kamuoyunda AKP Meclis üyeleriyle ilgili sitemizde yayınlanan haber üzerine aldırdığı bir mahkeme kararıdır. Yarın geniş bir açıklamayla okurlarımızı bilgilendireceğiz.”

"TBMM’de açıkladığım ‘Hâkim yapılan AKP’li avukatlar’ listesinde"

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da sansüre sosyal medya hesabından tepki göstererek kararı veren hâkime dikkat çekti. 2017 yılında TBMM’de yaptığı açıklamayı anımsatan Yarkadaş, hâkim Nozoğlu’na yönelik şu ifadeleri kullandı: “TBMM’de açıkladığım ‘Hâkim yapılan AKP’li avukatlar’ listesinde ‘AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı’ olarak yer almış. İlçe Başkanı iken 45 saniyelik mülakatla ‘hâkim’ yapılacak, ilk görev yerinizde, üyesi olduğunuz partinin ilçe başkanının haksız bir şikâyeti üzerine ‘erişim engeli’ kararı vereceksiniz. İşte bu adaletin ölümüdür! Bu örnek AKP yargısının özetidir.”

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