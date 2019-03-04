  • BIST 104.193
  • Altın 222,256
  • Dolar 5,3784
  • Euro 6,0857
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

AKP'deki tartışmaları yazan gazeteye erişim engeli

»
AKP'deki tartışmaları yazan gazeteye erişim engeli
AKP'deki tartışmaları yazan gazeteye erişim engeli

İstanbul Bakırköy'de AKP'li belediye meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaları haberleştiren yerel yayın yapan Bakırköy Gazetesi’nin internet sitesi erişime engellendi. Karara yapılan itirazın ardından gazete 6 gün sonra yeniden erişime açıldı.

AKP Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, www.bakirkoygazetesi.com’un 21-02-2019 tarihinde yayınlanan "Bakırköy AKP' de İsyan" haberinden şikâyetçi oldu.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimi Kadir Nozoğlu’nun ise sadece habere değil internet sitesinin tümüne erişimi engelli koydu. Karara itiraz edilmesi üzerine 6 gün sonra 27 Şubat’ta gazete yeniden erişime açıldı.

Yeniden erişime açılan gazete tarafından şu açıklama yapıldı:

“www.bakirkoygazetesi.com 21-02-2019 tarihindeki "Bakırköy AKP' de İsyan" haberini AKP  İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane' nin Sulh Ceza Mahkemesi'ne şikayeti üzerine 6 gün kapalı kalmasını sağlamıştır.

"21-02-2019 tarihinden bugüne siteye erişim Bakırköy 4.Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla engellenmiştir." yazısıyla karşılaştılar.

İtirazımız üzerine bugün (27.02.2018) tarihinde sitemiz tekrar aktif hale gelmiştir.

Bu engelin nedeni kamuoyunda AKP Meclis üyeleriyle ilgili sitemizde yayınlanan haber üzerine aldırdığı bir mahkeme kararıdır. Yarın geniş bir açıklamayla okurlarımızı bilgilendireceğiz.”

"TBMM’de açıkladığım ‘Hâkim yapılan AKP’li avukatlar’ listesinde"

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da sansüre sosyal medya hesabından tepki göstererek kararı veren hâkime dikkat çekti. 2017 yılında TBMM’de yaptığı açıklamayı anımsatan Yarkadaş, hâkim Nozoğlu’na yönelik şu ifadeleri kullandı: “TBMM’de açıkladığım ‘Hâkim yapılan AKP’li avukatlar’ listesinde ‘AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı’ olarak yer almış. İlçe Başkanı iken 45 saniyelik mülakatla ‘hâkim’ yapılacak, ilk görev yerinizde, üyesi olduğunuz partinin ilçe başkanının haksız bir şikâyeti üzerine ‘erişim engeli’ kararı vereceksiniz. İşte bu adaletin ölümüdür! Bu örnek AKP yargısının özetidir.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazar Ergüçlü'ye Flormar çalışanlarından tepki04 Mart 2019 Pazartesi 16:16
  • FETÖ'den yargılanan yarbay: Gezi'ye destek verdik04 Mart 2019 Pazartesi 13:24
  • Erdoğan kızdı, anket şirketi vazgeçti: Birisi uydurmuş04 Mart 2019 Pazartesi 13:03
  • Tanzimdeki baklagil, patates ve soğan ithal04 Mart 2019 Pazartesi 12:53
  • Erciyes Üniversitesi 'milli ve yerli' bakteri üretti04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
  • Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, lahmacun yemeyin04 Mart 2019 Pazartesi 10:25
  • Gezici Anketi: Büyük şehirlerde hangi parti önde?04 Mart 2019 Pazartesi 10:11
  • Baba kızından, kız da babasından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla şikâyetçi oldu04 Mart 2019 Pazartesi 09:14
  • Beyoğlu'nda yangın ! 4 kişi öldü03 Mart 2019 Pazar 22:15
  • 28 Şubat bitmedi, çünkü valiler kadınların elini sıkıyor03 Mart 2019 Pazar 22:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti