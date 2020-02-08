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AKP'den Akıncı'ya; HADDİNİ BİL!

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AK Partili Yavuz’dan Akıncı’ya tepki: “Haddini bil”
AKP'den Akıncı'ya; HADDİNİ BİL!

AK Partili Yavuz’dan Akıncı’ya tepki: “Haddini bil”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. 

AK Partili Yavuz, yaptığı paylaşımda; “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ’Hatay gibi yutulmak istemiyoruz. Rumlar ve İngilizler bize destek versin. Türkiye’ye bağlanma ihtimali korkunç’ diyerek Hatay’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı merhum Tayfur Sökmen’e atıfta bulunmuş.

Hadi oradan, Senin, Tayfur Sökmen veya Rauf Denktaş gibi biri olabilmen için önce bir devlet adamı nasıl olur, onu bilmen lazım.

Devlet adamı olmak içinde önce Adam olmak gerekir.

Adamlık ise her kişinin meziyeti değildir. Sen yat kalk Türkiye’ye, şanlı Türk askerine dua et. Eğer bizler olmasaydık, sen değil Cumhurbaşkanı olmak, ada da herhangi bir fabrikaya çöpçü olamazdın. Haddini bil” ifadelerini kullandı.

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