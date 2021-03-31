AKP’den ‘Bahçeliye yanıt’ gibi AYM açıklaması: AYM'ye saldırmak!...

AKP Genel Merkez Seçimişleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik kapatma davasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmesinin ardından gelen AYM eleştirilerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altunkaynak, “Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır” ifadesini kullandı.

Hukuk güvenliğinin ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatı olduğuna dikkati çeken Altunkaynak, “Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletmize bit faydası olmadığı aşikardır. İddianamenin iadesi gerekçeleri yayınlandıktan sonra hukukçuların (kitap ehlinin) yapacağı hukukî eleştiri ve yaklaşımlar saklıdır” açıklamasında bulundu.

Altunkaynak tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır. Kaldı ki görülecek bir dawaya ilişkin iddiansmede görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Esasa taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da herhangi bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili yasalarda açıkça hükme bağlanmıştır. Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmakı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilirsinler. Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır.

'ELEŞTİRİYİ HUKUKÇULAR YAPACAKTIR'

Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir. Aksi halde istemediği kararları vermed diye Diyarbakır 123. İcra Hakimliği veya herhangi bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletmize bit faydası olmadığı aşikardır. İddianamenin iadesi gerekçeleri yayınlandıktan sonra hukukçuların (kitap ehlinin) yapacağı hukukî eleştiri ve yaklaşımlar saklıdır. İddaname iade gerekçeleri Sayın Başsavcılıkça yerine getirildikten sonra Anayasa Mhksi dosyayı elbette esastan inceleyecek ve nihaî kararını verecektir. Vereceği karar da Yasa/Dosyada mevcut deliller/Vicdani kanaat ile oluşturulacaktır. Bilinmeli ki Devletimiz Hukuk devletidir."

TEPKİ BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINDAN SONRA GELDİ

Altunkaynak’ın açıklamalarının Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AYM’yi hedef alan ifadelerinden sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Açıklamanın, Bahçeli’nin AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine ilişkin "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözlerinden sonra gelmesi ise, “AKP’den Bahçeli’ye sert AYM yanıtı” şeklinde yorumlandı.