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AKP'den Erdoğan'a Ilıcalı raporu

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2023 seçimlerinde yaklaşık 7 milyon gencin oy kullanması beklenirken AK Parti, daha çok dijital medyadan beslenen gençlere dikkat çekti. Hazırlanan raporda YouTube gibi mecralarda yayınların ulaştığı kitleye dikkat çekilerek Acun Ilıcalı örneği verildi.
AKP'den Erdoğan'a Ilıcalı raporu

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 92 sayfalık dijital medya raporu sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yaptığı sunumu dinleyen Erdoğan yasa çalışmasının bir an önce Meclis gündemine gelmesi talimatı verdi. Rapordan gençlerle ilgili saptamalar özetle şöyle:

16-23 yaş olan ve Z kuşağı olarak adlandırılan nesilden 7 milyona yakın genç 2023’te ilk kez oy kullanacak. Onların içinde doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır. Buna cevabımız dijital Türkiye ile olmalıdır.

ACUN'UN INSTAGRAM'DA 3 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞMASI DEĞİŞİME ÖRNEK

YouTube'da bir günde ünlü olan şarkıcılar milyonlarca kez izleniyor. Acun Ilıcalı’nın hiçbir televizyon kanalında ulaşılamayacak biçimde Instagram canlı yayınında anlık 3 milyon seyirciye ulaşması medya düzenindeki değişime bir örnek.

Z kuşağı için sosyal medya çok önemli. Eğer belirttiğimiz gibi oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa, bunun örneklerini açıkça ortaya koyan belgesel filmler  Cambridge Analytica vakasını bizlere anlatıyorsa, bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır.

24-37 yaş arasındaki milenyum kuşağı video ve televizyonu internet üzerinden daha çok takip etmeye başladı. 16-23 yaş arasındaki Z kuşağı ise salgınla birlikte daha çok çevrimiçi içeriğe yöneldi.

4 AŞAMALI EYLEM PLANI

Rapora göre eylem planı 4 aşamadan oluşacak.

  1. aşamada etik farkındalık oluşması, 12 maddelik etkin kuralların daha iyi kullanılması da sağlanacak.
  2. aşama 'dijital farkındalık' olacak. Bu kapsamda ilk olarak Z kuşağına yönelik farkındalık çalışması yapılacak. Z kuşağı için 'dezenformasyon'la mücadele edilecek.
  3. aşamada 'yerel ve küresel farkındalık' yer alacak ve konuyla ilgili yasallaşma fazına geçiş sağlanacak.
  4. aşama ise 'yasal düzenleme' olacak.

FRANSA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Sosyal medya ile ilgili kanun çalışması için hazırlıkların başladığının belirtildiği raporda, Fransa’da sosyal medyada bulunan 'zararlı' içeriklerin 60 dakika içinde kaldırılmasını zorunlu yapan kanun örnek gösterildi.

Raporda, "Ülkemizde de sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı tedbirler öngören geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur” denildi.

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