AKP'den erken seçim yanıtı: Cumhurbaşkanı riskin farkında

AKP'li yetkili, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki modelin hayat bulması için zamana ihtiyaç var. 3-6 ay gibi süreler verildi. Bir süre sonra resim ortaya çıkacaktır.

AKP'li yetkili, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki modelin hayat bulması için zamana ihtiyaç var. 3-6 ay gibi süreler verildi. Bir süre sonra resim ortaya çıkacaktır. Sonuçta en büyük risk onun üzerinde. Ne risk aldığının farkında ama denemek istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, "Yaşanan ekonomik krizden çıkışın tek yolu olarak yönetim değişikliğini gösteren muhalefet erken seçim çağrılarını daha yüksek tonda seslendirmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son açıklamasında, "sandık geldiği andan itibaren döviz kurunun düşmeye başlayacağını" savundu. AK Parti’ye göre ise erken seçim kesinlikle gündemde değil. “Cumhurbaşkanımız zinhar erken seçim istemiyor, istememekte de haklı” diyen bir AK Partili yetkili yeni ekonomik model kapsamında atılan adımlarla birlikte vatandaşı rahatlatacak asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi, öğretmenler meslek kanunu gibi çalışmalar yapıldığına dikkat çekti, “Bu yapılanların sonucunu görmek lazım. Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki modelin hayat bulması için zamana ihtiyaç var. 3-6 ay gibi süreler verildi. Bir süre sonra resim ortaya çıkacaktır. Sonuçta en büyük risk onun üzerinde. Ne risk aldığının farkında ama denemek istiyor” ifadesi kullanıldı.