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AKP'den İmamoğlu açıklaması

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, YSK'nın kesin olmayan verilerine göre İstanbul'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın CHP'li ismi Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.
AKP'den İmamoğlu açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, YSK'nın kesin olmayan verilerine göre İstanbul'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın CHP'li ismi Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. Ünal, "Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?" diye sorarak, "Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor" iddiasında bulundu. 

Ünal kişisel Twitter hesabından İmamoğlu'nun "Mazbatamızı verin" açıklamasının ardından tweet'ler paylaştı. Ünal şunları kaydetti: 

"Sn.Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor."

"YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın” diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir." 

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