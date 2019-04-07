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AKP'den İstanbul'da oylar yeniden sayılsın talebi: Organize bir usulsüzlük var

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, "şaibe" iddiasına dayanak olduğunu savunduğu verileri göstererek, "38 ilçede tüm oylar sayılsın" dedi
AKP'den İstanbul'da oylar yeniden sayılsın talebi: Organize bir usulsüzlük var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, "şaibe" iddiasına dayanak olduğunu savunduğu verileri göstererek, "38 ilçede tüm oylar sayılsın" dedi

Yavuz, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında, geçersiz oyların sayılması elde edilen farkın 16 bin 442'ye indiğini de açıkladı.

Yavuz, partilerinin kararını "Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan 38 ilçeye ilişkin 'oyların tamamı sayılsın' diye İl Seçim Kurulu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etmiş olacağız." cümleleri ile duyurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'da yeniden oy sayımı talebinin 'şaibe' nedeniyle yapıldığını da söyleyerek, iddialarına dayanak olduğunu savunduğu bazı verileri açıkladı:

Quote Message: İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593. İlçe ve büyükşehir arasındaki fark 40 bin 734. Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan demek için bu örneği verdim."

İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593. İlçe ve büyükşehir arasındaki fark 40 bin 734. Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan demek için bu örneği verdim."

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