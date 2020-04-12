AKP’den kargoyla cenaze yorumu: Usule uygun

PKK’li Agit İpek’in kemiklerinin 2 yıl sonra bir kutu içinde kargoyla annesine gönderilmesi Meclis’te de gündem oldu. HDP bu durumu, “vicdansızlık, insanlık suçu” olarak nitelendirirken, AK Parti’den “Ortada bir cenaze değil kemikler var, usulüne uygundur” açıklaması geldi. Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, “Ben bu anneden bir insan, bir hekim, bir vekil olarak özür diliyorum” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda infaz teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde 2017 yılında bir çatışmada öldürülen PKK’li Agit İpek’in cenazesinin bir koli içinde kargo ile aileye gönderilmesi de tartışma konusu oldu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Bu yaptığınız; hiçbir inanca, etik değere, ahlaka, yasaya sığmayan, kavranamaz bir kötülüktür. Bu, sadece vicdansızlık değil aynı zamanda suçtur, bu bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenler hakkında derhal yasal işlem başlatılmalıdır. Bu iktidarın cenazelere yaptığı bu eziyetler, İsrail’in, Filistinlilerin cenazelerine yaptığı eziyetten daha beterdir. Bu fotoğraf, bu iktidarın insanlığa karşı işlediği suçun belgesidir. Bu, utanç tablosu olarak tarihe geçecektir” dedi.

AK PARTİ: USULÜNE UYGUN YAPILMIŞTIR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir yer gösterme sırasında kemiklerin bulunduğunu, DNA incelemesinin yapıldığını anlattı:

“Ortada bir ceset yoktur, birkaç kemik parçası vardır. Hastanede bir ölümden bahsetmiyoruz. Hastanede bir ölüm oldu, dışarıda bir ölüm oldu; elbette ölüm belgesi, defin belgesi hazırlanır, yapılır. İstanbul Adli Tıp Kurumu değerlendirmeyi yaptıktan sonra tespiti yapıyor ve kişinin kim olduğunu tespit ediyor. Arkasından Tunceli’ye, oradan da Diyarbakır Başsavcılığına gönderilerek aileye teslim edilmesi gerekiyor ve bu da, teslim, mevcut mevzuatımız çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılmıştır.”

HDP: İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIM

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, “Özkan’ın sözleri karşısında bir kez daha dehşete düştüğünü” söyledi.

Beştaş, “2017 yılından beri bu anne -annenin adı Halise Aksoy- çocuğunun kemiğini ya da cenazesini arıyor. Şu anda Cumartesi Anneleri’nden Barış Anneleri’ne binlerce anne, evlatlarının kemiklerini ararken, gidecek bir mezarları yokken siz kargoya nasıl ‘Usulüne uygun’ dersiniz? Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl insanlık dışı bir yaklaşımdır. Herkesin bir mezar hakkı vardır. Sizin maskeniz düştü, bundan sonra ‘insan hakları’, ‘hukuk’, ‘din’, ‘vicdan’ falan demeyin, demeyin” diye konuştu.

İSLAM: ANNEDEN, BİR İNSAN, HEKİM, VEKİL OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM

Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam da yaşanan duruma tepki gösterdi. Hekim olan İslam, şunları söyledi:

“Bir insan kemiği veya insan cenazesi tıbbi işlem görmesi gereken bir materyaldir, en azından diğer yönlerini düşünemiyorsanız bunu böyle düşünmenizi rica ediyorum. Bunu Sağlık Bakanlığının denetiminde yollamanız gerekiyor. Yani o cenazenin Sağlık Bakanlığının denetiminde gönderilmesi gerekiyordu. İkincisi müsle meselesi. Sizler cenazeye saygı duyan insanlarsınız, bütün hazirun böyle. Artık, ölen bir insanın bu ülkede mahkemelerle, Anayasa Mahkemesiyle, İnsan Hakları Mahkemesiyle, bu dünyadaki bütün hukuk sistemleriyle bağlantısı kesilmiştir, o insan hakkındaki davalar da düşmüştür, artık o, en yüce mahkemeye havale edilmiştir. Ben bu anneden, bir insan, bir hekim ve bir vekil olarak özür diliyorum.”