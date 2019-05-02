AKP'den yeni adım: Sandık başkanları 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı!

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin yaptığı başvurular sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.'nın da olduğu öğrenildi.

32 AYRI SORUŞTURMA HABERİ

Öte yandan Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı.

AKP'DEN EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA

Soruşturma haberlerinin basına servis edilmesiyle eş zamanlı şekilde AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik" diyen Yavuz, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yavuz, şöyle konuştu:

Bütün bunları anlatırken de dedik ki, bir şeyler oldu doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.

Benim size açıklayacağım bir takım bilgiler ve belgeler var bugün. Ondan sonra da biz süreci kapatacağız ve YSK kararını beklemeye geçeceğiz.

İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz. Bakınız, YSK’nın bir kararı var. 1999 yılında verdiği karar şöyle. Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. İleride partilerce yapılacak itirazlar üzerine, bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebine sebebiyet vereceğinden diye karar veriyor. Biz ne diyoruz? Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var dedik.

Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19,01,2019’da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017’de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?