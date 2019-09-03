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AKP'den yeni hazırlık: Büyükşehirlerin bazı yetkileri ilçelere devredilecek

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AKP İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yetkisinin artırılması planlanıyor. Merkezin görev alanında olan bazı işlerin yerel yönetime geçeceği belirtiliyor.
AKP'den yeni hazırlık: Büyükşehirlerin bazı yetkileri ilçelere devredilecek

AKP kurmayları geçen hafta belediye başkanları ile AKP Genel Merkezi’nde bir toplantı düzenledi. 

Toplantıda büyükşehirlerdeki bazı yetkilerin ilçelere devredilmesi yönündeki görüşler dile getirildi. Parti yönetiminde de bu konuda çalışma yapıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, belli bir aşamaya gelen çalışmayla ilgili ilerleyen günlerde sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim uzmanlarının da görüşleri alınacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayından geçtikten sonra yapılması düşünülen değişiklikler Meclis gündemine taşınacak.

Merkezin görev alanında olan bazı işler, büyükşehir belediye başkanlıkları yerine ilçe belediyelerine devredilecek. Öncelikle ilçe belediyeleri ve yeni kazanılan illerin mali kaynakları güçlendirilecek. Çalışma ile belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelmesi ve görevden ayrılması sağlanacak.

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