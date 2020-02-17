AKP'den yeni yasa teklifi: İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak, illegal bahis katalog suçuna alınacak

Teklifin ayrıntılarını açıklayan Muş şunları söyledi:

“Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel tv olursa 20 bin 953 lira.

“İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.

“İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’da kapatma yetkisi vermiş olacağız.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

“Vakıflar genel müdürlüğündek taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.