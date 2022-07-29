AKP’den Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin “yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

* Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

* Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

* Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ı hedef alması ise trajikomiktir.

* Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

* Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir. Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.