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AKP’den Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e tepki

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
AKP’den Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin “yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

* Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

* Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

* Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ı hedef alması ise trajikomiktir.

* Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

* Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir. Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.

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