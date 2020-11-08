AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'dan istifa açıklaması

AKP Ankara Milletvekili, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı Berat Albayrak'ın istifasına dair
''Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.'' dedi.
İşte o tweet:
Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.— Naci Bostancı
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