Akpınar: 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşananlar da o gecenin kahramanları da unutulmayacak

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türkiye’deki darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşananların da o gecenin kahramanlarının da unutulmayacağını kaydetti.
Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İstiklali ve İstikbali için canı pahasına ülkesini savunan ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacak” ifadelerine yer verildi.
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