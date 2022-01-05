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Akpınar: Dönüşümün En Önemli Mimarı Kamu Görevlileri Olacak

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Demokrat Parti (DP) Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar, göreve gelmeleri durumda planladıkları dönüşümün en önemli mimarlarının kamu görevlileri olacağını söyledi.
Akpınar: Dönüşümün En Önemli Mimarı Kamu Görevlileri Olacak

Demokrat Parti (DP) Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar, göreve gelmeleri durumda planladıkları dönüşümün en önemli mimarlarının kamu görevlileri olacağını söyledi.

Serhat Akpınar’ın basın ofisinden verilen bilgiye göre, Akpınar, Sivil Savunma Başkanlı Atilla Karaca, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Metin Atan ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ı ziyaret etti.

Akpınar, Atan ile yaptığı görüşmede Akpınar, memurlarla ilgili olan projelerini aktardı ve hükümete gelmeleri halinde gerçekleştirecekleri dönüşümün en önemli mimarlarının kamu görevlileri olacağını ifade etti.

Serhat Akpınar, Sivil Savunma Başkanlı Atilla Karaca ile de görüştü. Görüşmede Akpınar, KKTC’de iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı gerekli kriz mekanizmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. 

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Akpınar, DP’nin artık bir kitle partisi olarak KKTC siyaset hayatında yerini almaya hazır olduğunu söyledi.

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