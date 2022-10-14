DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yerel seçime yönelik yaptığı açıklamada, "DP’nin kendi adayları ile bu sürece dahil olması bizim yegâne arzumuz..." dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, yerel seçime yönelik açıklamalarda bulundu.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “DP’nin kendi adayları ile bu sürece dahil olması bizim yegâne arzumuz. Ancak, başkanlar düzeyinde konunun ele alınacak olması sürecin daha doğru ilerlemesini ortaya koyacak” dedi.

Akpınar, “Bizim için Pazartesi ve Salı günü oldukça yoğun bir süreç. Başkanlarımızdan gelecek olan yönlendirmeler ve görüşmeler sonrasında nihai kararı vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Samimi bir ittifakın hayat bulması arzusundayız” diyen Akpınar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) geçtiğimiz günlerde açıkladığı adayların DP tabanı tarafından bilinmediğini ve huzursuzluk yaşanmasına neden olduğunu söyledi, “Bundan sonra süreci oldukça temkinli sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini düşündüklerini de belirten Akpınar, “Samimi duruştan geri adım atılmamalıdır” dedi.

DP olarak UBP’nin bu açılımdan rahatsızlık duyduklarına da dikkat çeken Akpınar, özellikle ilçelerin oldukça tedirgin olduğunu ve samimi bir ittifakın doğru kararlara bağlanması gerektiğini vurguladı.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “İttifak kesin ama ittifakın hareket boyutunda boşluk bırakılması halinde bizi doğru bir sonuca götürmeyecek. İttifak konusunda biz samimi duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini de kullandı.

Akpınar, bir ittifak olmaz ise DP olarak tüm bölgelerde aday çıkaracaklarını da açıkladı.